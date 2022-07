Georgette Polizzi di nuovo in ospedale: “La sclerosi multipla è tornata” (Di martedì 26 luglio 2022) Il 21 marzo scorso diventava mamma della sua primogenita, Sole, ma ora questa grande felicità è stata offuscata dalla preoccupazione del ritorno della malattia. Sì, perché con un lungo post su Instagram, Georgette Polizzi ha fatto sapere che la sclerosi multipla è tornata. La “Bastarda”, come la chiama lei, è stata dormiente per diverso tempo, ma ora si è svegliata e così l’ex protagonista di Temptation Island deve tornare a combattere. Ma questa volta, ha scritto sul suo profilo social, combatterà ancora più tenacemente, visto che lo farà per sua figlia. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Temptation Island, il racconto Georgette Polizzi: “Il parto è stato un inferno” Temptation ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 26 luglio 2022) Il 21 marzo scorso diventava mamma della sua primogenita, Sole, ma ora questa grande felicità è stata offuscata dalla preoccupazione del ritorno della malattia. Sì, perché con un lungo post su Instagram,ha fatto sapere che la. La “Bastarda”, come la chiama lei, è stata dormiente per diverso tempo, ma ora si è svegliata e così l’ex protagonista di Temptation Island deve tornare a combattere. Ma questa volta, ha scritto sul suo profilo social, combatterà ancora più tenacemente, visto che lo farà per sua figlia. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Temptation Island, il racconto: “Il parto è stato un inferno” Temptation ...

