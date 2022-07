Dl aiuti: riunione Salvini-ministri per chiedere taglio Iva (Di martedì 26 luglio 2022) Roma, 26 lug. (Adnkronos) - E' in corso una riunione tra Matteo Salvini e gli esponenti della Lega di governo (ministri e sottosegretari). Piena condivisione - tra le altre cose - per chiedere il taglio dell'Iva su pane, latte, pasta, riso, frutta e verdura già nel prossimo dl aiuti. Si tratta di un costo da circa un miliardo per un trimestre. Si sta facendo il punto anche sugli sconti per carburanti e bollette. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 26 luglio 2022) Roma, 26 lug. (Adnkronos) - E' in corso unatra Matteoe gli esponenti della Lega di governo (e sottosegretari). Piena condivisione - tra le altre cose - perildell'Iva su pane, latte, pasta, riso, frutta e verdura già nel prossimo dl. Si tratta di un costo da circa un miliardo per un trimestre. Si sta facendo il punto anche sugli sconti per carburanti e bollette.

