Cassa Integrazione dai 35 gradi: l’INPS si adegua ai cambiamenti climatici (Di martedì 26 luglio 2022) Le imprese avranno diritto alla Cassa Integrazione anche per temperature elevate “percepite” (ANSA). E’ la svolta annunciata dall’INPS in un nota diffusa a mezzo stampa. Cassa Integrazione per le imprese con temperature 35 gradi “Le imprese potranno chiedere all’INPS il riconoscimento della Cigo quando il termometro supera i 35 gradi centigradi. Ai fini dell’Integrazione salariale, L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 26 luglio 2022) Le imprese avranno diritto allaanche per temperature elevate “percepite” (ANSA). E’ la svolta annunciata dalin un nota diffusa a mezzo stampa.per le imprese con temperature 35“Le imprese potranno chiedere alil riconoscimento della Cigo quando il termometro supera i 35centi. Ai fini dell’salariale, L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

