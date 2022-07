Caos aerei | quali sono gli aeroporti italiani con più voli cancellati | la classifica

(Di martedì 26 luglio 2022) Tra il 17 e il 23 luglio, emerge da un'analisi del Corriere della Sera su dati Eurocontrol, dallo scalo di Venezia nonstati effettuati il 10,8% dei decolli previsti. È l’aeroporto con il primato per cancellazioni relative a questo periodo. Seguono Napoli, Milano Malpensa, Catania e Milano Linate

La necessità è quella di fermare il caos voli che sta impedendo a tanti italiani di partire durante ... Si fermano gli aerei di Lufthansa e Ryanair: quando sono gli scioperi. A iniziare da quello del 27 luglio. Federal Aviation Administration ha fermato i decolli dallo scalo che serve principalmente gli... L'incidente ha scatenato il caos in aeroporto mentre le persone sono fuggite. Milano, 25 luglio 2022 - Prosegue l'estate di passione e di disagi di chi ha scelto l'aereo come mezzo per le vacanze. Dopo gli scioperi di queste settimane tocca alla Germania con l'astensione proclamata.