Amici, addio a Veronica Peparini. Lascia dopo 9 anni per 'Malumori con il programma' (Di martedì 26 luglio 2022) Stanno sempre più girando le voci di un ipotetico cambio del cast dei professori. Per la prossima edizione di Amici infatti si attendono non poche sorprese. dopo le indiscrezioni su Emanuel Lo, il nuovo professore di ballo. Ecco le motivazioni dell'addio di Veronica Peparini, da anni, punto i riferimento della scuola. "Malumori all'interno del programma" Questa è la motivazione. O meglio, questa è la spiegazioni che tanti danno ad un suo ipotetico abbandono. Si direbbe che Anna Pettinelli Lascia il programma in modo tranquillo mentre la Peparini tutt'altro. Questo perché, secondo quanto rilevato da Amedeo Venza, ci sono non pochi malumori confermati anche da persone vicine alla coreografa e al suo fidanzato Andreas Muller. Ancora niente è certo… ma ...

