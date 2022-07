Amazon Prime, dal 15 settembre costo abbonamento aumenta del 38% (Di martedì 26 luglio 2022) A partire dal 15 settembre 2022, il costo del servizio “Prime” di Amazon aumenterà di oltre 4 volte il tasso di crescita dei prezzi al dettaglio. Amazon ha comunicato ai propri clienti un aumento del prezzo per il servizio ‘Prime’ il cui abbonamento, a partire dal 15 settembre 2022, salirà da 3,99 euro a 4,99 Leggi su 2anews (Di martedì 26 luglio 2022) A partire dal 152022, ildel servizio “” diaumenterà di oltre 4 volte il tasso di crescita dei prezzi al dettaglio.ha comunicato ai propri clienti un aumento del prezzo per il servizio ‘’ il cui, a partire dal 152022, salirà da 3,99 euro a 4,99

