Zingaretti verso la canditura: “A disposizione. Dimissioni? Dopo le urne”. FdI: “Nel Lazio la maggioranza Pd-M5s non c’è più, si voti” (Di lunedì 25 luglio 2022) Nicola Zingaretti è “a disposizione”: il governatore del Lazio non si tira indietro rispetto a una possibile candidatura in Parlamento alle elezioni politiche del 25 settembre. “Dipende molto dal mio partito”, dice durante un’intervista a Radio Anch’io, sottolineando però che “la mia consiliatura è finita“. Zingaretti, nonostante in Regione governi con il Movimento 5 stelle, aggiunge che “non ci sono in questo momento le condizioni per allearci: verrebbe meno la credibilità di una proposta politica a questo punto”. Parole che non sfuggono a Fratelli d’Italia per chiedere il ritorno alle urne anche nel Lazio: “La maggioranza Ps-M5s di fatto non esiste più, non resta che indire le elezioni“, si legge in una nota. Con il governatore costretto subito a precisare che il suo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 25 luglio 2022) Nicolaè “a”: il governatore delnon si tira indietro rispetto a una possibile candidatura in Parlamento alle elezioni politiche del 25 settembre. “Dipende molto dal mio partito”, dice durante un’intervista a Radio Anch’io, sottolineando però che “la mia consiliatura è finita“., nonostante in Regione governi con il Movimento 5 stelle, aggiunge che “non ci sono in questo momento le condizioni per allearci: verrebbe meno la credibilità di una proposta politica a questo punto”. Parole che non sfuggono a Fratelli d’Italia per chiedere il ritorno alleanche nel: “LaPs-M5s di fatto non esiste più, non resta che indire le elezioni“, si legge in una nota. Con il governatore costretto subito a precisare che il suo ...

AndreaVenanzoni : Nicola Zingaretti verso la candidatura alle politiche e Regione Lazio verso elezioni anticipate - mlpedo : RT @autocostruttore: Zingaretti verso la candidatura: 'Le mie dimissioni da governatore? Solo dopo l'eventuale elezione in Parlamento' Nom… - AnnaP1953 : RT @autocostruttore: Zingaretti verso la candidatura: 'Le mie dimissioni da governatore? Solo dopo l'eventuale elezione in Parlamento' Nom… - mcuart : RT @autocostruttore: Zingaretti verso la candidatura: 'Le mie dimissioni da governatore? Solo dopo l'eventuale elezione in Parlamento' Nom… - autocostruttore : Zingaretti verso la candidatura: 'Le mie dimissioni da governatore? Solo dopo l'eventuale elezione in Parlamento'… -