Voglia di cambiamento. «Non lavoro e mi sento una mantenuta» (Di lunedì 25 luglio 2022) Cara dottoressa, mi chiamo Marika ed ho 37 anni. Sto con mio marito da dieci anni di cui otto di matrimonio. Abbiamo due bambini. Sono laureata in giurisprudenza, sono avvocato ed ho lavorato per due anni presso uno studio molto noto nella mia città. Proprio in questo studio ho conosciuto mio marito che era ed è un cliente. Mio marito è un uomo molto benestante. Da subito mi ha detto che non era necessario che io lavorassi che potevo tranquillamente occuparmi della famiglia senza stressarmi tra lavoro e bambini. Voglia di cambiamento Sono una privilegiata, ho una donna delle pulizie che mi aiuta in casa. Io ovviamente non sto con le mani in mano. Mi occupo dei miei bambini li accompagno a scuola e a fare sport, li riprendo, li seguo nei compiti e in tutto ciò che li riguarda. Eppure qualcosa dentro mi fa sentire come inutile. Mi ... Leggi su iodonna (Di lunedì 25 luglio 2022) Cara dottoressa, mi chiamo Marika ed ho 37 anni. Sto con mio marito da dieci anni di cui otto di matrimonio. Abbiamo due bambini. Sono laureata in giurisprudenza, sono avvocato ed ho lavorato per due anni presso uno studio molto noto nella mia città. Proprio in questo studio ho conosciuto mio marito che era ed è un cliente. Mio marito è un uomo molto benestante. Da subito mi ha detto che non era necessario che io lavorassi che potevo tranquillamente occuparmi della famiglia senza stressarmi trae bambini.diSono una privilegiata, ho una donna delle pulizie che mi aiuta in casa. Io ovviamente non sto con le mani in mano. Mi occupo dei miei bambini li accompagno a scuola e a fare sport, li riprendo, li seguo nei compiti e in tutto ciò che li riguarda. Eppure qualcosa dentro mi fa sentire come inutile. Mi ...

SaraTheLazyCat : @ghiibliart Spero che la tua situazione si migliori. Non voglio ipotizzare niente, ne ho voglia e/o diritto di diri… - Lucciola002 : @Vanitas__LoL Questa season avevo reiniziato a fare ranked abbastanza attivamente e a divertirmi in midlane. Dalla… - JediPerLItalia : E Dio non voglia che un negazionista del cambiamento climatico mi trovi di faccia, che il cambiamento poi glielo faccio io. - mo0nsoul : @jjkrubyline Se una persona non ha voglia di parlare o non è un bel periodo certo bisogna rispettarlo, ma se all'im… - Ranshibayama01 : RT @tuskatore: Gli attivisti contro il cambiamento climatico ma non ti fanno venire voglia di buttare bottiglie di plastica nella spiaggia… -