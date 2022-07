infoitinterno : Uccide a coltellate la compagna dopo l'ennesima scenata di gelosia - resistenzasvran : Uccide a coltellate il connazionale, rimane in carcere - Rovigo IN Diretta - Rovigoindiretta - infoitinterno : Uccide a coltellate la compagna, fermato 37enne - infoitinterno : Uccide la compagna a coltellate nel Comasco, il 37enne è stato arrestato - SkyTG24 : Cadorago, uccide compagna a coltellate: arrestato -

Uccisa anella sua abitazione a Codorago , in provincia di Como . Un altro delitto di gelosia, un altro assurdo femminicidio , dove a morire è Valentina Di Mauro di 33 anni, originaria di Varese , ...Anche in quel caso la vittima, una pensionata di 71 anni, è stata uccisa a...Omicidio a Cadorago: è in arresto il compagno della 33enne uccisa questa mattina. Omicidio a Cadorago, in arresto il compagno Valentina Di Mauro, originaria della provincia di Varese, avrebbe compiuto ...(Adnkronos) – Omicidio a Cadorago, in provincia di Como, dove una donna di 33 anni è stata uccisa a coltellate. Giunti sul posto a seguito di una segnalazione dei vicini di casa spaventati dalle urla ...