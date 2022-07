Traffico Roma del 25-07-2022 ore 11:30 (Di lunedì 25 luglio 2022) Luceverde Roma di nuovo in trovati dalla redazione Traffico di nuovo scorrevole sul Raccordo Anulare dopo le code segnalate in carreggiata interna tra la Bufala o te la Tiburtina code dovute al cambio di un veicolo ora non ci sono più problemi tutto regolare anche sulla Flaminia già appena lizzata da un incidente avvenuto poco prima del Bivio per Sacrofano ci sono disagi sulla diramazione Roma Sud tratto della Roma Napoli dove un incidente provoca code tra Torrenova e l’immissione per il raccordo anulare In quest’ultima direzione di nuovo sul raccordo permangono rallentamenti con code a tratti perché non penso in carreggiata esterna tra la Laurentina il video con la Roma Napoli la polizia locale Ci segnala un incidente in via di Acqua Bullicante all’altezza di via Giambattista ramusio altro incidente ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 25 luglio 2022) Luceverdedi nuovo in trovati dalla redazionedi nuovo scorrevole sul Raccordo Anulare dopo le code segnalate in carreggiata interna tra la Bufala o te la Tiburtina code dovute al cambio di un veicolo ora non ci sono più problemi tutto regolare anche sulla Flaminia già appena lizzata da un incidente avvenuto poco prima del Bivio per Sacrofano ci sono disagi sulla diramazioneSud tratto dellaNapoli dove un incidente provoca code tra Torrenova e l’immissione per il raccordo anulare In quest’ultima direzione di nuovo sul raccordo permangono rallentamenti con code a tratti perché non penso in carreggiata esterna tra la Laurentina il video con laNapoli la polizia locale Ci segnala un incidente in via di Acqua Bullicante all’altezza di via Giambattista ramusio altro incidente ...

