Thor: Love and Thunder resiste in testa a un box office italiano che langue (Di lunedì 25 luglio 2022) Calano vistosamente gli incassi del botteghino italiano estivo, anche del blockbuster Thor: Love and Thunder che conserva, però, ancora il primo posto, seguito da Top Gun: Maverick. Terza settimana consecutiva di Thor: Love and Thunder in testa al box office italiano estivo. Niente, almeno per adesso, può contrastare lo strapotere del film campione di incassi nonostante il calo fisiologico di incassi che coinvolge purtroppo tutti gli altri titoli nelle sale. Il quarto capitolo della saga di Thor incassa altri 651.00 euro che lo portano a un totale di 8,8 milioni raccolti in tre settimane. Come rivela la nostra recensione di Thor: Love and Thunder, lo ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 25 luglio 2022) Calano vistosamente gli incassi del botteghinoestivo, anche del blockbusterandche conserva, però, ancora il primo posto, seguito da Top Gun: Maverick. Terza settimana consecutiva diandinal boxestivo. Niente, almeno per adesso, può contrastare lo strapotere del film campione di incassi nonostante il calo fisiologico di incassi che coinvolge purtroppo tutti gli altri titoli nelle sale. Il quarto capitolo della saga diincassa altri 651.00 euro che lo portano a un totale di 8,8 milioni raccolti in tre settimane. Come rivela la nostra recensione diand, lo ...

glooit : Box Office Italia: Thor: Love and Thunder diventa il quinto miglior incasso della pandemia leggi su Gloo… - badtasteit : #ThorLoveandThunder guida la classifica per il terzo weekend consecutivo, calano ancora gli incassi al box-office i… - 3cinematographe : Il box office del 23-24 luglio continua a premiare i soliti blockbuster, Thor: Love and Thunder in testa. Invariato… - CinemApp_Cinema : Thor: Love and Thunder incassa altri 196mila euro e sale a 8,6 milioni #BoxOffice #ThorLoveAndThunder - cineguru : #ThorLoveAndThunder ha incassato altri 651 mila euro, salendo al quinto posto tra i maggiori incassi della pandemia… -