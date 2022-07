Scamacca nella top 10 delle cessioni U23 in Serie A (Di lunedì 25 luglio 2022) Gianluca Scamacca è pronto a diventare un giocatore del West Ham. Si attendono le visite mediche e le firme sul contratto, ma nei giorni scorsi a confermare la cessione dell’attaccante da parte del Sassuolo è stato lo stesso ad dei neroverdi Giovanni Carnevali, ufficializzando le cifre: «36 più 6 di bonus e il 10 per cento Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 25 luglio 2022) Gianlucaè pronto a diventare un giocatore del West Ham. Si attendono le visite mediche e le firme sul contratto, ma nei giorni scorsi a confermare la cessione dell’attaccante da parte del Sassuolo è stato lo stesso ad dei neroverdi Giovanni Carnevali, ufficializzando le cifre: «36 più 6 di bonus e il 10 per cento Calcio e Finanza.

CalcioFinanza : Scamacca entra nella top 10 delle cessioni di giocatori Under 23 in Serie A: da Pogba a Barella passando per Buffon… - sportli26181512 : #Finanza #Notizie Scamacca nella top 10 delle cessioni U23 in Serie A: Gianluca Scamacca è pronto a diventare un gi… - kohki_matsuda11 : RT @DIRETTADCM: ??ULTIM’ORA ?? #Scamacca raggiungerà Londra questa sera! ?? Nella giornata di domani visite mediche e firma sul contratto co… - DIRETTADCM : ??ULTIM’ORA ?? #Scamacca raggiungerà Londra questa sera! ?? Nella giornata di domani visite mediche e firma sul cont… - boysarco : @FcInterNewsit Quindi il @SassuoloUS valuta: #Berardi 50mln #Frattesi 35mln #Raspadori 50mln #Scamacca #50mln E pe… -