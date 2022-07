Sanchez vuole un incentivo all’esodo per lasciare l’Inter: serviranno 8 milioni di euro (Di lunedì 25 luglio 2022) l’Inter vorrebbe liberarsi di Alexis Sanchez. Che ha un ingaggio pesantissimo e che – con l’arrivo di Lukaku – non serve più ai nerazzurri, che devono liberare un paio di pedine. Il problema è offerte non ce ne sono e che la buonuscita del cileno avrebbe costi enormi. Lo scrive l’edizione odierna del Corriere dello Sport. All’Inter non basteranno 4-5 milioni per risolvere il contratto con Alexis Sanchez. Ne serviranno di più, probabilmente 8, perché la cifra che il cileno incasserà dovrà comprendere anche una parte dell’ingaggio posticipato nel 2020-21 per non gravare troppo sul monte stipendi. Una procedura analoga a quella fatta da Arturo Vidal per il quale la buonuscita era già determinata ovvero i 3,5 milioni che doveva avere. Per Sanchez va ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 25 luglio 2022)vorrebbe liberarsi di Alexis. Che ha un ingaggio pesantissimo e che – con l’arrivo di Lukaku – non serve più ai nerazzurri, che devono liberare un paio di pedine. Il problema è offerte non ce ne sono e che la buonuscita del cileno avrebbe costi enormi. Lo scrive l’edizione odierna del Corriere dello Sport. Alnon basteranno 4-5per risolvere il contratto con Alexis. Nedi più, probabilmente 8, perché la cifra che il cileno incasserà dovrà comprendere anche una parte dell’ingaggio posticipato nel 2020-21 per non gravare troppo sul monte stipendi. Una procedura analoga a quella fatta da Arturo Vidal per il quale la buonuscita era già determinata ovvero i 3,5che doveva avere. Perva ...

