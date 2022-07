Primi temporali tra martedì e mercoledì: minime sotto i 20 gradi, addio notti tropicali (Di lunedì 25 luglio 2022) Meteo La pioggia attesa questa settimana non contribuirà a risolvere l’emergenza idrica. Ma favorirà la migrazione verso Est dell’aria africana e l’arrivo di perturbazioni atlantiche. Leggi su ecodibergamo (Di lunedì 25 luglio 2022) Meteo La pioggia attesa questa settimana non contribuirà a risolvere l’emergenza idrica. Ma favorirà la migrazione verso Est dell’aria africana e l’arrivo di perturbazioni atlantiche.

