Preziosi | «Il calcio non mi manca | ho maturato un rifiuto»

(Di lunedì 25 luglio 2022) L’ex presidente del Genoaha svelato le sue intenzioni di non tornare più nel mondo delEnrico, storico ex presidente del Genoa, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha svelato le sue intenzioni di non voler più tornare nel mondo del– «So di deludere molte persone, ma negli ultimi tre-quattro anni era cambiato tutto, avevo ormai quasiildel. L’ho sempre vissuta con molta emotività. Talvolta sbagliando, ma con una sofferenza continua nelle ultime stagioni. Sono contento di esserne uscito, ma non mi riferisco al Genoa, faccio un discorso generale. Il Genoa, anzi, ha rappresentato un motivo di soddisfazione, con me è rimasto in Serie A per quindici anni ...

