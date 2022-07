Palermo: rinforzi in arrivo da Genoa e Sampdoria (Di lunedì 25 luglio 2022) Il Palermo si è inserito nella trattativa tra il Genoa (dove era rientrato dal Benevento) e il Sudtirol (che aveva già trovato... Leggi su calciomercato (Di lunedì 25 luglio 2022) Ilsi è inserito nella trattativa tra il(dove era rientrato dal Benevento) e il Sudtirol (che aveva già trovato...

MondoPalermo : Il #Palermo è vivo sul mercato: in arrivo quattro rinforzi per Baldini - telodogratis : Il Palermo è vivo sul mercato: in arrivo quattro rinforzi per Baldini - palermo24h : Calciomercato Palermo, non solo Brunori Baldini aspetta rinforzi - GDS_it : Cantiere aperto al #Palermo, dopo #Pigliacelli ed #Elia gli uomini mercato dei rosa provano a chiudere per #Sala de… - palermo24h : Palermo, Baldini chiede rinforzi già alle visite mediche Elia, in arrivo pure Nedelcearu e Sala -