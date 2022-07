Osimhen dimentica il litigio con Spalletti | che messaggio del nigeriano

sportli26181512 : Napoli, Osimhen dimentica lo screzio con #Spalletti: 'Più motivato che mai': L'attaccante nigeriano volta pagina do… - ilnapolionline : RT @ilnapolionline: Victor Osimhen non dimentica il passato: « Sì ora ho tutto » - - ilnapolionline : Victor Osimhen non dimentica il passato: « Sì ora ho tutto » - -

Corriere dello Sport

Torna il sereno in casa Napoli, ammesso che fosse mai svanito. Poche ore dopo la cacciata dal campo di Victordecisa da Luciano Spalletti per le proteste troppo veementi durante la partitella che aveva chiuso il secondo giorno di allenamento a Castel di Sangro, lo stesso centravanti nigeriano ha ...Soltanto un ragazzo che oggi fa la guerra in campo e ieri lottava per correre più veloce dei problemi e dei drammi vissuti a Olusosun, Lagos, Nigeria: Victornonil passato. Mai: è ... Napoli, Osimhen dimentica lo screzio con Spalletti: "Più motivato che mai" ForzAzzurri.net - Osimhen dimentica lo screzio con Spalletti: "Più motivato che mai" Il caso era stato chiuso già ieri da Frank Anguissa, su Instagram. E oggi Victor ...L'attaccante nigeriano volta pagina dopo la cacciata dall'allenamento di domenica: nuovo post su Instagram e respost della Story di Anguissa ...