“Non si discute”: caos Serie A, basta polemiche. Decisione definitiva (Di lunedì 25 luglio 2022) Le squadra della Serie A sono alle prese ancora con il calciomercato, ma già si sono tantissime polemiche sul prossimo campionato. La vittoria dello Scudetto da parte del Milan di Stefano Pioli sembra che sia successa soltanto ieri ed invece mancano sole tre settimane al campionato 2022/23. Quest’anno, infatti, la Serie A comincerà prima, considerando Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 25 luglio 2022) Le squadra dellaA sono alle prese ancora con il calciomercato, ma già si sono tantissimesul prossimo campionato. La vittoria dello Scudetto da parte del Milan di Stefano Pioli sembra che sia successa soltanto ieri ed invece mancano sole tre settimane al campionato 2022/23. Quest’anno, infatti, laA comincerà prima, considerando Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sitoAnews.com Tutte le Notizie dellaA.

manlius84 : Si discute molto, ancora, su efficacia individuale vs collettiva delle mascherine e altre raccomandazioni (ricordia… - gridopiano : @fearfxrnobody SI. E SU QUESTO NON SI DISCUTE - OAsnaghi : @beaballerina2 @Frishser Chissà xchè hanno litigato sono amici da 10 anni e più spero. che facciano pace anche xchè… - itssslucii : @team_world miglior concerto del tour e non si discute non mi interessa se offenderó gli esteri era letteralmente f… - AGiuventus : @FedericaGianne1 Secondo me intendeva più sul lato caratteriale che tecnico, Di Maria fa cose con una semplicità, u… -