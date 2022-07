Nicolas Vaporidis | il raro scatto con la fidanzata

(Di lunedì 25 luglio 2022) Dopo un mese dal suo trionfo a L’Isola dei Famosi,è tornato alla sua vita sulla terra ferma. L’ex naufrago, e vincitore dell’edizione 2022 del reality, non ha mai parlato troppo della sua vita privata durante i tre mesi trascorsi in Honduras. Ai suoi compagni di avventura aveva raccontato solo di avere unache lo aspettava a casa e, oltre al nome della giovane, Ali, nulla più. Da sempre molto riservato e molto attento alla sua privacy,ha però stupito tutti pubblicando sul suo profilo Instagram una rarissima foto insieme alla sua compagna. Instagram @Di recente l’attore, nel corso di un’intervista a FanPage, ha spiegato perché non parla spesso della sua relazione, né di altro della sua vita fuori dalla ...

