L' incredibile volo di Duplantis a 6 | 21 metri

(Di lunedì 25 luglio 2022) AGI - Immenso e straordinariamente leggendario a soli 22 anni. È Armand ‘Mondo'capace di porre il sigillo finale sui diciottesimi Campionati mondiali di atletica leggera con unaltissimo nel cielo di Eugene. Una 6,21, nuovo record del mondo. Armand sale centimetro dopo centimetro come faceva il mito del salto con l'asta, lo ‘Zar' nativo di Luhansk, Sergei Bubka, al tempo sovietico e poi ucraino che riuscì a salire fino a 6,15 al coperto. Ma c'è di più.con la conquista della medaglia d'oro ai Mondiali all'aperto ha completato l'opera, ovvero la collezione di medaglie.ha vinto il primo titolo mondiale nel 2015 alla kermesse under 18 saltando 5,30, nel 2017 l'oro europeo under 20 con 5,65, nel 2018 l'oro mondiale under 20 con 5,82, nel ...

Una 6,21 metri, nuovo record del mondo. Armand sale centimetro dopo centimetro come faceva il mito del salto con l'asta, lo 'Zar' nativo di Luhansk, Sergei Bubka, al tempo sovietico e poi ...