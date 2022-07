Jeremias Rodriguez dopo l’Isola, l’attacco di Edoardo Tavassi: “Non lo voglio più vedere, doppiogiochista!” (Di lunedì 25 luglio 2022) dopo l’esperienza all’Isola dei Famosi, Edoardo Tavassi è tornato a Roma ed ha ripreso la sua vita di sempre. Ospite di Giada Di Miceli durante “Non succederà più” trasmesso da Radio Radio, ha avuto modo di ripercorrere la sua esperienza in Honduras, parlando anche di Jeremias Rodriguez. Jeremias Rodriguez dopo l’Isola, l’attacco di Edoardo Tavassi... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di lunedì 25 luglio 2022)l’esperienza aldei Famosi,è tornato a Roma ed ha ripreso la sua vita di sempre. Ospite di Giada Di Miceli durante “Non succederà più” trasmesso da Radio Radio, ha avuto modo di ripercorrere la sua esperienza in Honduras, parlando anche didi... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

