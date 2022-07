Immissioni in ruolo 2022: perché alcuni posti possono passare ad altre classi di concorso e come si effettuano le COMPENSAZIONI (Di lunedì 25 luglio 2022) Le operazioni di Immissioni in ruolo ordinarie a.s. 2022/23 sono state già avviate, con l'autorizzazione del relativo contingente da parte del MEF e gli avvisi di convocazione da parte degli USR. COMPENSAZIONI: per assorbire esubero ovvero per coprire la totalità de posti assegnati. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 25 luglio 2022) Le operazioni diinordinarie a.s./23 sono state già avviate, con l'autorizzazione del relativo contingente da parte del MEF e gli avvisi di convocazione da parte degli USR.: per assorbire esubero ovvero per coprire la totalità deassegnati. L'articolo .

