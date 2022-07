(Di lunedì 25 luglio 2022) Il caffè, si sa, tiene svegli ma rende anche nervosi. E a Palazzo Chigi lo sanno bene. Il premier Mario Draghi, infatti, ha ordinato 60.600 cialde di caffè per un anno, per una spesa di 25.096 euro. Il doppio degli standard di Giuseppe Conte. Lo ha fatto quando non aveva ancora presentato le dimissioni e ora la maxi-scorta di caffè sarà a disposizione del prossimo capo di governo,

