LA NAZIONE

Dei quattro occupanti del, tre sono già stati ascoltati dal personale della Guardia costiera mentre il quarto " quello che si presume si trovasse alla guida " lo sarà in queste ore. L. M.Si tratta di Per Horup, un cinquantottenne checon altre tre persone a bordo (Mikkel ... un conducente consapevole deldifficilmente avrebbe potuto centrare così una barca di quelle ... Il motoscafo viaggiava a velocità elevata Ma sul pilota automatico non ci sono conferme Dei quattro occupanti del motoscafo, tre sono già stati ascoltati dal personale della Guardia costiera mentre il quarto – quello che si presume si trovasse alla guida – lo sarà in queste ore.Argentario, il racconto del fratello del sopravvissuto. Indagato il comandante del motoscafo di ultima generazione. Un morto e una dispersa ...