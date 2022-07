I Santi di Lunedì 25 Luglio 2022 (Di lunedì 25 luglio 2022) usalemme nel 42 d.C.E’ detto “Maggiore” per distinguerlo dall’apostolo omonimo, Giacomo di Alfeo. Lui e suo fratello Giovanni sono figli di Zebedeo, pescatore in Betsaida, sul lago di Tiberiade. Chiamati da Gesù (che ha già con sé i fratelli Simone e Andrea) anch’essi lo seguono (Matteo cap. 4). Nasce poi il collegio apostolico: “(Gesù) ne costituì Dodici che stessero con lui: (…) Simone, al quale impose il nome di Pietro, poi Giacomo di Zebedeo e Giovanni f…www.Santiebeati.it/dettaglio/21250 San TEODEMIRO DI CORDOVA Martire www.Santiebeati.it/dettaglio/64260 San BONIFACIO Martire a Roma www.Santiebeati.it/dettaglio/92063 Santa EUGENIA Vergine e martire www.Santiebeati.it/dettaglio/92064 San MORDEYREN www.Santiebeati.it/dettaglio/94371 San CUCUFATE (CUGAT) Martire a ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 25 luglio 2022) usalemme nel 42 d.C.E’ detto “Maggiore” per distinguerlo dall’apostolo omonimo, Giacomo di Alfeo. Lui e suo fratello Giovanni sono figli di Zebedeo, pescatore in Betsaida, sul lago di Tiberiade. Chiamati da Gesù (che ha già con sé i fratelli Simone e Andrea) anch’essi lo seguono (Matteo cap. 4). Nasce poi il collegio apostolico: “(Gesù) ne costituì Dodici che stessero con lui: (…) Simone, al quale impose il nome di Pietro, poi Giacomo di Zebedeo e Giovanni f…www.ebeati.it/dettaglio/21250 San TEODEMIRO DI CORDOVA Martire www.ebeati.it/dettaglio/64260 San BONIFACIO Martire a Roma www.ebeati.it/dettaglio/92063 Santa EUGENIA Vergine e martire www.ebeati.it/dettaglio/92064 San MORDEYREN www.ebeati.it/dettaglio/94371 San CUCUFATE (CUGAT) Martire a ...

lodeate_it : Vangelo del giorno 2022-07-25 – Santi di Lunedì Fonte dell'articolo - teresina_info : Lunedì della XVII settimana del Tempo Ordinario Anno C San Giacomo. - franceesco_ : Ho due esami lunedi e martedì e non so un cazzo? ? Sto elencando tutti i santi del calendario? ? - mattegeo : RT @ChuckieeTheDoll: Ha al fianco più madonne e santi di me il lunedì mattina ?? - sierogenico : RT @ChuckieeTheDoll: Ha al fianco più madonne e santi di me il lunedì mattina ?? -

Lunedì 25 luglio: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo Il 25 luglio è il 206º giorno del calendario gregoriano. Mancano 159 giorni alla fine dell'anno. Santi del giorno: San Giacomo il Maggiore (Apostolo) protettore di cappellai, farmacisti, droghieri, calzettai e pellegrini. Etimologia: Giacomo , dall'ebraico 'Ya'qobh', poi latinizzato in 'Iacobus', ... Ottoni Apollinei nella Chiesa dei Santi Michele e Gaetano Lunedì 25 luglio 2022, alle ore 21.30, la Chiesa dei Santi Michele e Gaetano (Piazza degli Antinori 1) ospita il concerto conclusivo della seconda giornata fiorentina del Festival internazionale ... LegnanoNews.com Il 25 luglio è il 206º giorno del calendario gregoriano. Mancano 159 giorni alla fine dell'anno.del giorno: San Giacomo il Maggiore (Apostolo) protettore di cappellai, farmacisti, droghieri, calzettai e pellegrini. Etimologia: Giacomo , dall'ebraico 'Ya'qobh', poi latinizzato in 'Iacobus', ...25 luglio 2022, alle ore 21.30, la Chiesa deiMichele e Gaetano (Piazza degli Antinori 1) ospita il concerto conclusivo della seconda giornata fiorentina del Festival internazionale ... Lunedì 25 ai Santi Martiri di Legnano i funerali di Gian Piero Crescini