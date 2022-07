Grano Ucraina, Lavrov: “Accordo non ferma operazione militare” (Di lunedì 25 luglio 2022) (Adnkronos) – “Non ci sono ostacoli all’esportazione di Grano dai porti dell’Ucraina”. Lo ha assicurato il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov, in visita nella Repubblica del Congo, affermando poi che l’Accordo sul Grano firmato venerdì scorso a Odessa “non ci impedisce di continuare la nostra operazione militare speciale, distruggendo infrastrutture militari e altri obiettivi militari” in Ucraina. “I nostri colleghi occidentali hanno sviluppato l’abilità di presentare qualsiasi notizia in modo distorto, in modo da facilitarne l’uso contro la Russia. Per me non è una sorpresa – ha accusato il capo della diplomazia di Mosca – Per quanto riguarda l’episodio di Odessa, non c’è nulla negli impegni che la Russia ha assunto, anche in ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 25 luglio 2022) (Adnkronos) – “Non ci sono ostacoli all’esportazione didai porti dell’”. Lo ha assicurato il ministro degli Esteri russo Sergei, in visita nella Repubblica del Congo, afndo poi che l’sulfirmato venerdì scorso a Odessa “non ci impedisce di continuare la nostraspeciale, distruggendo infrastrutture militari e altri obiettivi militari” in. “I nostri colleghi occidentali hanno sviluppato l’abilità di presentare qualsiasi notizia in modo distorto, in modo da facilitarne l’uso contro la Russia. Per me non è una sorpresa – ha accusato il capo della diplomazia di Mosca – Per quanto riguarda l’episodio di Odessa, non c’è nulla negli impegni che la Russia ha assunto, anche in ...

