Grandi novità dal fronte sbadigli elettorali | la Gelmini va con Calenda

(Di lunedì 25 luglio 2022) Roma, 25 lug – “Ho letto il manifesto di Azione. Europeismo e atlantismo, infrastrutture, Pnrr, industria 4.0, revisione del reddito di cittadinanza. È l’agenda Draghi ed è quello che serve all’Italia. Carloio ci sono, vediamoci”. Così Maria Stella, ministro (ancora per due mesi) che ha lasciato Forza Italia, si fionda a casa. Senza perdere troppo tempo – e soprattutto evitando così di restare a piedi – laha deciso di cambiare tutto per non cambiare niente, restando insomma suldel vuoto moderatismo, ribattezzando all’occorrenza “repubblicano”. Lasalta sul carroNeanche a dirlo,ha prontamente accolto la: “Con grande piacere”, ha cinguettato il leader di Azione. ...

IlPrimatoN : La notizia che tutti gli italiani attendevano: la #Gelmini salta sul carro #Calenda - Ilsuperbo89 : @FiorinoLuca Il servizio lo aveva sistemato già tempo fa e poi di nuovo altalenante,avevo inteso fosse la convinzio… - lagenziaviaggi : Nello scorso weekend, novità assoluta per le #crociere a #Venezia. Norwegian Gem, nave della flotta #Ncl, si è ferm… - Andrea_Azione : @Linkiesta @CarloCalenda @emmabonino Da che mondo e mondo sono i 'piccoli' ad aderire ai grandi. Come si può immagi… - 56Factory : RT @NotessRenting: Lattesissimo Ford E-Transit muove i primi passi: l'attesissima variante 100% elettrica dello storico veicolo commerciale… -

Cellulari.it

La sinestesia fra sensazioni gustative e uditive non è unaper la maison Krug , che la esplora da anni grazie al progetto Echoes , in collaborazione conmusicisti in tutto il mondo e ...in vista per la BMW M3 Touring. Non è sempre necessario rivolgersi a un tuner quando si vuole ... I cerchi piùsono disponibili in bronzo opaco o nero, mentre quelli più piccoli sono ... Facebook cambia tutto, grandi novità da Zuckerberg | Utenti entusiasti