Eroi di strada e di carta, figli dell’acciaieria (Di lunedì 25 luglio 2022) «Ci vuole culo a nascere nel posto giusto». E non è il caso di Simone, Cristian, Tommaso e Dario, ragazzini delle medie che scorrazzano, sfrontati, squattrinati e ribelli, nelle strade L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di lunedì 25 luglio 2022) «Ci vuole culo a nascere nel posto giusto». E non è il caso di Simone, Cristian, Tommaso e Dario, ragazzini delle medie che scorrazzano, sfrontati, squattrinati e ribelli, nelle strade L'articolo proviene da il manifesto.

MaoJey : @maurobiani @repubblica Sempre meglio destra che pianta grane di sinistra, stazioni diventate zone africane,tutti s… - supermandrake2 : @vincenzoNGaudio @ElleBiUno Faccio la domanda che pongo a tutti gli 'eroi da strada' come te: 'chi hai votato in qu… - MSafe369 : L'INCREDIBILE STRADA DEGLI EROI!E il ponte tibetano più lungo d’ITALIA?!? - infoitinterno : In strada per gli eroi che hanno pagato il prezzo più alto - _imaliveagain : Cioè raga mettete che arriva un terremoto mentre siete in doccia o mentre dormite nudi ci sono due possibilità: mor… -