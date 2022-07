Didone | Edipo ed Arianna nel labirinto | in scena a Teatri di Pietra

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 25 luglio 2022) Prosegue, un successo dopo l’altro,di, all’Anfiteatro romano di Sutri. La rassegna, quest’anno alla ventesima edizione , coniuga musica, teatro e danza, con la direzione artistica del Maestro Aurelio Gatti,. E’ a cura di Pentagono Produzioni ed è realizzata in collaborazione con il Comune di Sutri, il patrocinio del Ministero della Cultura Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Provincia di Viterbo e per l’Etruria meridionale, la Regione Lazio, la Rete nazionale deidie la Fondazione Carivit. Il prossimo spettacolo in cartellone, mercoledì 27 luglio, è, di Roberto Lerici, liberamente tratto dall’Eneide di Virgilio, per la regia di Carlo Emilio Lerici, con Francesca Bianco e Eleonora Tosto, alla chitarra Matteo Bottini. Uno spettacolo in cui il ...