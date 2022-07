Caravella portoghese, l'identikit della medusa che sta conquistando i nostri mari (Di lunedì 25 luglio 2022) Gli avvistamenti nel mar Mediterraneo sono sempre più frequenti. Ecco da dove viene questa creatura e perché è pericolosa Leggi su wired (Di lunedì 25 luglio 2022) Gli avvistamenti nel mar Mediterraneo sono sempre più frequenti. Ecco da dove viene questa creatura e perché è pericolosa

Mary85835083 : RT @Marco49922370: È arrivata da noi la Caravella Portoghese Non bastavano barconi e ONG - Pianetablunews : Entrare a contatto con la tossina rilasciata da questa colonia di polipi (spesso confusa per una medusa) può uccide… - albiuno : @Corriere Il vero problema potrebbe diventare la medusa Caravella portoghese. Con tutta questa acqua ce le troveremo anche nel bidet! - santaseraf : RT @Emm_Manzari: ?? Buongiorno umani! Oggi voglio parlarvi della 'caravella portoghese' vista la sua recente fama, ma per descriverla ho bis… - NickGiocondo : RT @Emm_Manzari: ?? Buongiorno umani! Oggi voglio parlarvi della 'caravella portoghese' vista la sua recente fama, ma per descriverla ho bis… -