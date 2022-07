Caldo record anche ad agosto: ci attende un altro mese di crisi idrica e temperature oltre la media (Di lunedì 25 luglio 2022) “Le previsioni stagionali del Centro meteorologico di Reading in Inghilterra ci danno per tutta l’estate, quindi anche settembre, un grande Caldo asciutto con temperature oltre la media e pochissima pioggia. anche agosto sarà molto Caldo e continuerà la siccità al Nord Italia: dovremo affrontare ancora più di un mese di crisi idrica. All’orizzonte non si vede una svolta, chiuderemo questo mese come il primo o il secondo più Caldo della storia”. Lo dice all’Adnkronos il meteorologo e climatologo Luca Mercalli, commentando l’ondata di calore che si sta abbattendo sull’Italia. “Ora al Nord – continua Mercalli – ci sarà una breve tregua con dei temporali e speriamo non ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 25 luglio 2022) “Le previsioni stagionali del Centro meteorologico di Reading in Inghilterra ci danno per tutta l’estate, quindisettembre, un grandeasciutto conlae pochissima pioggia.sarà moltoe continuerà la siccità al Nord Italia: dovremo affrontare ancora più di undi. All’orizzonte non si vede una svolta, chiuderemo questocome il primo o il secondo piùdella storia”. Lo dice all’Adnkronos il meteorologo e climatologo Luca Mercalli, commentando l’ondata di calore che si sta abbattendo sull’Italia. “Ora al Nord – continua Mercalli – ci sarà una breve tregua con dei temporali e speriamo non ...

