Alexa mi leggi un libro? La guida per farci assistere anche nei momenti di relax | al meglio

(Di lunedì 25 luglio 2022) Da semplice altoparlante ad aiutante a 360 gradi. Stiamo parlando ovviamente di, l’assistente vocale di Amazon, che grazie agli smart speaker della serie Echo può interagire con noi in mille modi e maniere.mi un– Adobe StockA partire dalla domotica, ossia la possibilità di gestire alcune funzionalità della casa come accensione e spegnimento di luci, elettrodomestici e quant’altro. O ancora la richiesta di informazioni di vario genere, tra cui il meteo, una ricetta in cucina, le previsioni del traffico. Ed orasaràin grado di leggerci un. O, un audio. Basterà solo chiedere addi leggere l’audiodesiderato, ...

ProDocente : “Alexa, leggi le notizie da Tecnica della Scuola”: attiva con questa frase l’assistente vocale Amazon e ascolta le… - TecnicaScuola : “Alexa, leggi le notizie da Tecnica della Scuola”: attiva con questa frase l’assistente vocale Amazon e ascolta le… - quotidianodirg : #Alexa, #Amazon: nuove funzioni anche per l’#auto: Nuove funzioni per #Alexa. Lo ha annunciato… - RiccardoAledda : @DiegoFusaro L'ho chiesto ad Alexa e mi ha risposto: 'La libertà è quello stato personale e sociale che permette a… -

Tecnica della Scuola

Per ricevere le notizie dalla voce dell'intelligenza artificiale, potete semplicemente chiedere: "le notizie da Tecnica della Scuola ". Un servizio innovativo che va ad aggiungersi alle ...A completare il podio, in 36° e 37° posizione della generale,Borettaz (Panaché; 1h 10'25") e Alessandra Plat (Gs Aquile; 1h 10'30"). Nella classifica per società (escluso il sodalizio ... “Alexa, leggi le notizie da Tecnica della Scuola”: attiva con questa frase l’assistente vocale Amazon e ascolta le nostre news Tutto quello che ci occorre è un Amazon Echo, un abbonamento a Audible o un Kindle e Alexa ci leggerà un audiolibro.Le favole della buonanotte lette dai nonni sono un ricordo indelebile, per chiunque abbia avuto la fortuna di viverlo. Un misto di sorrisi, interpretazioni vocali, profumi e calore ...