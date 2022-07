Addio a Paul Sorvino | fu uno di Quei bravi ragazzi di Scorsese Padre di Mira

RaiNews : Se ne va a 83 anni il sergente Phil Cerreta di 'Law & Order' - Adnkronos : Addio a #PaulSorvino, attore di ‘Quei bravi ragazzi’. - RaiNews : L'attore italoamericano è morto a 83 anni. Celebre la sua interpretazione del criminale Cicero in 'Quei bravi ragaz… - JMCLuigi : RT @superdariobros: Addio, Paul, salutaci Ray... ?? - frankowl43 : RT @RaiNews: Se ne va a 83 anni il sergente Phil Cerreta di 'Law & Order' -

Sorvino, che si è distinto per una lunga carriera in ruoli di rilievo in Quei bravi ragazzi e Law&Order, è morto all'età di 83 ...Sorvino. L'attore italo americano, il boss Paulie di Brooklyn nel film di Martin Scorsese " Quei bravi ragazzi " (1990) aveva 83 anni. Lo ha annunciato la moglie Dee Dee, dicendo che è ...Addio a Paul Sorvino. L’attore italo americano, di origini molisane, il boss Paulie di Brooklyn nel film di Martin Scorsese “Quei bravi ragazzi” (1990) aveva 83 anni. Lo ha annunciato la moglie Dee ...Paul Sorvino, che si è distinto per una lunga carriera in ruoli di rilievo in Quei bravi ragazzi e Law&Order, è morto all'età di 83 anni ...