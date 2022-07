West Ham su Fabian Ruiz: la risposta del centrocampista del Napoli! (Di domenica 24 luglio 2022) Il vento dall’Inghilterra porta con sé l’attenzione nei confronti di alcuni giocatori del Napoli da parte di un club di Premier League. Si tratta del West Ham che ha gli occhi puntati sul centrocampo della squadra partenopea, avendo messo nel mirino ben due calciatori azzurri: Fabian Ruiz e Piotr Zielinski. FOTO: Getty Images, Fabian Ruiz Il numero 8 del Napoli ha il contratto in scadenza al termine di giugno del prossimo anno e per questo motivo la società di Aurelio De Laurentiis è al lavoro per definire un accordo di rinnovo. Per un’offerta congrua, però, il Napoli non esclude la cessione né per Fabian Ruiz né per Zielinski. Entrambi i centrocampisti infatti non sono considerati incedibili. Ruiz-Zielinski: due situazioni ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 24 luglio 2022) Il vento dall’Inghilterra porta con sé l’attenzione nei confronti di alcuni giocatori del Napoli da parte di un club di Premier League. Si tratta delHam che ha gli occhi puntati sul centrocampo della squadra partenopea, avendo messo nel mirino ben due calciatori azzurri:e Piotr Zielinski. FOTO: Getty Images,Il numero 8 del Napoli ha il contratto in scadenza al termine di giugno del prossimo anno e per questo motivo la società di Aurelio De Laurentiis è al lavoro per definire un accordo di rinnovo. Per un’offerta congrua, però, il Napoli non esclude la cessione né perné per Zielinski. Entrambi i centrocampisti infatti non sono considerati incedibili.-Zielinski: due situazioni ...

SkySport : ULTIM'ORA MERCATO È FATTA PER IL PASSAGGIO DI SCAMACCA AL WEST HAM AL SASSUOLO 36 MILIONI + 6 DI BONUS E IL 10% DEL… - DiMarzio : #Calciomercato | @WestHam, raggiunto l'accordo per l'arrivo di #Scamacca dal @SassuoloUS: i dettagli - Ekremkonur : ?? Gianluca Scamacca ?? West Ham ? ???? #WHUFC - Muhabarishaji : Gianluca Scamacca: Sassuolo CEO confirms West Ham agreement - sportli26181512 : Non solo Scamacca, il West Ham ci prova per Zielinski e Fabiàn Ruiz: Non solo Scamacca. Il West Ham ci prova anche… -