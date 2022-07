Vittorio De Scalzi morto, addio al fondatore del gruppo New Trolls (Di domenica 24 luglio 2022) È morto il cantante e musicista Vittorio De Scalzi a 72 anni. Fondò il gruppo rock progressivo dei New Trolls. A renderlo noto il profilo Facebook dell’artista che recita in un post: “Vittorio De Scalzi ci ha lasciato, ha raggiunto la sua Aldebaran. Grazie a tutti per l’amore che in tutti questi anni gli avete dimostrato. Continuate a cantare a squarciagola ” quella carezza della sera”…lui vi ascolterà”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 24 luglio 2022) Èil cantante e musicistaDea 72 anni. Fondò ilrock progressivo dei New. A renderlo noto il profilo Facebook dell’artista che recita in un post: “Deci ha lasciato, ha raggiunto la sua Aldebaran. Grazie a tutti per l’amore che in tutti questi anni gli avete dimostrato. Continuate a cantare a squarciagola ” quella carezza della sera”…lui vi ascolterà”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

