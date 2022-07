Verso le elezioni, Letta: No a logica dei veti (Di domenica 24 luglio 2022) In vista delle prossime elezioni, e di un possibile “campo largo” di centrosinistra, il segretario del Partito Democratico, Enrico Letta, è “pronto a parlare con chiunque sarà disponibile”. Bisogna però “partire da uno spirito costruttivo”, aggiunge. Non solo. “Va ripudiata la logica dei veti secondo cui se vengo io non viene lui”. Lo afferma a “Mezz’ora in più” su Rai3. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 24 luglio 2022) In vista delle prossime, e di un possibile “campo largo” di centrosinistra, il segretario del Partito Democratico, Enrico, è “pronto a parlare con chiunque sarà disponibile”. Bisogna però “partire da uno spirito costruttivo”, aggiunge. Non solo. “Va ripudiata ladeisecondo cui se vengo io non viene lui”. Lo afferma a “Mezz’ora in più” su Rai3. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

