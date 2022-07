Tour de France femminile 2022, Elisa Longo Borghini: “Entusiasta di esserci, voglio fare classifica” (Di domenica 24 luglio 2022) Per un Tour de France che si conclude, ce n’è un altro che comincia. Poco prima dell’ultima tappa dell’edizione maschile, si svolgerà la prima tappa dell’edizione femminile che si concluderà anch’essa sulla cornice degli Champs-Elysees. Tra chi vuole rivestire un ruolo di protagonista c’è la nostra Elisa Longo Borghini. La ciclista della Trek-Segafredo viene da un Giro d’Italia sì buono ma nemmeno da dieci e lode, concluso ai piedi del podio, a 54” dal terzo posto della spagnola Mavi Garcia. La vincitrice della seconda edizione della Parigi-Roubaix non vuole però nascondere le proprie ambizioni di classifica in questa iconica rincorsa alla maglia gialla che ritorna nel circuito professionale dopo 13 anni, ma con il nome ‘Tour de ... Leggi su oasport (Di domenica 24 luglio 2022) Per undeche si conclude, ce n’è un altro che comincia. Poco prima dell’ultima tappa dell’edizione maschile, si svolgerà la prima tappa dell’edizioneche si concluderà anch’essa sulla cornice degli Champs-Elysees. Tra chi vuole rivestire un ruolo di protagonista c’è la nostra. La ciclista della Trek-Segafredo viene da un Giro d’Italia sì buono ma nemmeno da dieci e lode, concluso ai piedi del podio, a 54” dal terzo posto della spagnola Mavi Garcia. La vincitrice della seconda edizione della Parigi-Roubaix non vuole però nascondere le proprie ambizioni diin questa iconica rincorsa alla maglia gialla che ritorna nel circuito professionale dopo 13 anni, ma con il nome ‘de ...

