Sito e app Unicredit non funzionano nel weekend, numero assistenza (Di domenica 24 luglio 2022) Purtroppo Sito e app Unicredit non funzionano in questo weekend di luglio per tutti i clienti. Ci sono delle vistose anomalie per l’home banking dell’istituto, partite nella giornata di ieri ma ancora di scena oggi domenica 24 luglio. Meglio dunque fare il punto della situazione, anche per chiarire quale sia il principale canale di assistenza al quale rivolgersi proprio in questi casi. Come già riferito, Sito e app Unicredit non funzionano oggi come nel pomeriggio di ieri, sabato 23 luglio. Solo poche ore fa c’è stato un picco di un centinaio di segnalazioni di utenti alle prese con problemi seri come il mancato accesso alla piattaforma di home banking e ancora con rallentamenti di vario tipo. Un down più limitato si è verificato nella notte, come ... Leggi su optimagazine (Di domenica 24 luglio 2022) Purtroppoe appnonin questodi luglio per tutti i clienti. Ci sono delle vistose anomalie per l’home banking dell’istituto, partite nella giornata di ieri ma ancora di scena oggi domenica 24 luglio. Meglio dunque fare il punto della situazione, anche per chiarire quale sia il principale canale dial quale rivolgersi proprio in questi casi. Come già riferito,e appnonoggi come nel pomeriggio di ieri, sabato 23 luglio. Solo poche ore fa c’è stato un picco di un centinaio di segnalazioni di utenti alle prese con problemi seri come il mancato accesso alla piattaforma di home banking e ancora con rallentamenti di vario tipo. Un down più limitato si è verificato nella notte, come ...

