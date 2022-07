San Casciano Val di Pesa: ricordate le vittime delle stragi naziste nel Chianti. Anche con uno spettacolo: “Storie di donne” (Di domenica 24 luglio 2022) Anche le colline del Chianti furono bagnate di sangue dalle stragi naziste. Il comune di San Casciano Val di Pesa ha voluto ricordare, oggi 24 luglio 2022, il sacrificio di coloro che persero la vita, vittime di stragi causate dalle truppe nazifasciste, per la conquista della libertà, avvenuta nell'estate del 1944 L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 24 luglio 2022)le colline delfurono bagnate di sangue dalle. Il comune di SanVal diha voluto ricordare, oggi 24 luglio 2022, il sacrificio di coloro che persero la vita,dicausate dalle truppe nazifasciste, per la conquista della libertà, avvenuta nell'estate del 1944 L'articolo proviene da Firenze Post.

FirenzePost : San Casciano Val di Pesa: ricordate le vittime delle stragi naziste nel Chianti. Anche con uno spettacolo: “Storie… - GazzChianti : SAN CASCIANO - Stragi ed eccidi nazisti: il ricordo delle vittime attraverso il cammino della memoria nel comune di… - Ark_Immobiliare : Terratetto in vendita a San casciano in val di pesa ( CERBAIA). - GazzChianti : SAN CASCIANO - Quando i musicanti dell'”Oreste Carlini” venivano accompagnati da ragazzi che tenevano le lampade a… - GazzChianti : SAN CASCIANO - Montefiridolfi, oggi la festa di Santa Cristina: con una Madonnina restaurata in piazza. Sistemata g… -