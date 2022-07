Salernitana all’attacco: assalto a Maupay (Di domenica 24 luglio 2022) di Marco De Martino SALERNO – Salernitana all’attacco nel vero senso della parola. Dopo aver messo le mani su Piatek e Bonazzoli, il ds granata Morgan De Sanctis è partito all’assalto di Neil Maupay, attaccante francese in forza al Brighton. Sette milioni di euro la proposta della società granata al club inglese per prelevare il cartellino del transalpino, il quale dal canto suo avrebbe già detto sì all’offerta ricevuta da De Sanctis anche perchè è allettato dalla possibilità di cimentarsi con la serie A accanto al suo idolo Franck Ribery. LE PETIT RIBERY Maupay infatti, per caratteristiche fisiche e tecniche, ricorda molto FR7. Abile nel dribbling, brevilineo, rapidissimo e più bravo a servire assist che a realizzare, il francese può giocare sia da esterno d’attacco sia da seconda punta. Classe 1996, ... Leggi su cronachesalerno (Di domenica 24 luglio 2022) di Marco De Martino SALERNO –nel vero senso della parola. Dopo aver messo le mani su Piatek e Bonazzoli, il ds granata Morgan De Sanctis è partito all’di Neil, attaccante francese in forza al Brighton. Sette milioni di euro la proposta della società granata al club inglese per prelevare il cartellino del transalpino, il quale dal canto suo avrebbe già detto sì all’offerta ricevuta da De Sanctis anche perchè è allettato dalla possibilità di cimentarsi con la serie A accanto al suo idolo Franck Ribery. LE PETIT RIBERYinfatti, per caratteristiche fisiche e tecniche, ricorda molto FR7. Abile nel dribbling, brevilineo, rapidissimo e più bravo a servire assist che a realizzare, il francese può giocare sia da esterno d’attacco sia da seconda punta. Classe 1996, ...

