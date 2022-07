Niente sanità privata in Canada, solo servizio pubblico. E per la gente è meglio cosi (Di domenica 24 luglio 2022) La scorsa settimana, la Corte D’Appello della British Columbia ha respinto la richiesta da parte di un medico chirurgo di riesaminare la decisione di un giudice che impediva l’esecuzione di prestazioni sanitarie private. Entrambe le sentenze sono in linea con la legge canadese che prevede su tutto il territorio nazionale l’esistenza della sola sanità pubblica. Il medico in questione aveva argomentato il suo diritto alla prestazione retribuita privatamente dai pazienti a tutela della loro stessa salute, che veniva messa a rischio (a parere del medico) dalle lunghe liste di attesa. In Canada, l’attività medica infatti è integrata totalmente nel sistema sanitario pubblico, anche se spesso con il supporto di strutture private (strutture e apparecchiature, non medici). In alcune province è anche permesso ai medici di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 24 luglio 2022) La scorsa settimana, la Corte D’Appello della British Columbia ha respinto la richiesta da parte di un medico chirurgo di riesaminare la decisione di un giudice che impediva l’esecuzione di prestazioni sanitarie private. Entrambe le sentenze sono in linea con la legge canadese che prevede su tutto il territorio nazionale l’esistenza della solapubblica. Il medico in questione aveva argomentato il suo diritto alla prestazione retribuitamente dai pazienti a tutela della loro stessa salute, che veniva messa a rischio (a parere del medico) dalle lunghe liste di attesa. In, l’attività medica infatti è integrata totalmente nel sistema sanitario, anche se spesso con il supporto di strutture private (strutture e apparecchiature, non medici). In alcune province è anche permesso ai medici di ...

