Napoli, De Laurentiis: "Vi racconto la verità su Mertens e Koulibaly" (Di domenica 24 luglio 2022) A tutto campo sul terreno impervio del calciomercato. Il Napoli di Aurelio De Laurentiis ha ceduto pezzi importanti della sua squadra ed i tifosi sono attualmente molto preoccupati per l'ipotetico ridimensionamento della rosa. Una paura che, per adesso, deve essere semplicemente accantonata in un angolo fino alla chiusura delle trattative estive. Ecco il punto sulla situazione direttamente dalla bocca del patron dei partenopei. Napoli, De Laurentiis: "Ci piacciono Kim e Simeone" Cristiano Giuntoli (Credit foto – pagina Facebook CalcioNapoli1926.it)"Il Napoli non ha bisogno di essere sistemato, perché è vivo, vegeto e fortissimo – dice il patron degli azzurri a Radio Kiss Kiss –. La maglia azzurra deve essere considerata dai tifosi come la propria pelle e lo stesso vale per chi ...

