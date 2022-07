Mammadov come Kjaer: tragedia sfiorata in Conference | VIDEO (Di domenica 24 luglio 2022) Dramma sfiorato nella sfida di Conference League tra Fehervar e Qabala. Ilkin Qirtimov, privo di sensi, è stato salvato dal compagno di squadra Mammadov. Ripreso conoscenza, Qirtimov è stato trasferito in ospedale, ma è fuori pericolo: il VIDEO. Leggi su pianetamilan (Di domenica 24 luglio 2022) Dramma sfiorato nella sfida diLeague tra Fehervar e Qabala. Ilkin Qirtimov, privo di sensi, è stato salvato dal compagno di squadra. Ripreso conoscenza, Qirtimov è stato trasferito in ospedale, ma è fuori pericolo: il

PianetaMilan : #Mammadov come @simonkjaer1989: tragedia sfiorata in @europacnfleague | #VIDEO - #UEFAConferenceLeague… - domenic14657171 : Il Vaccino rende Liberi. - zazoomblog : Mammadov come Kjaer: tragedia sfiorata in Conference - #Mammadov #Kjaer: #tragedia #sfiorata - sportli26181512 : Mammadov come Kjaer, tragedia evitata in Conference League -