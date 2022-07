Le tre opzioni di Putin per ricattarci con il gas. Con una soluzione (Di domenica 24 luglio 2022) Domenica scorsa abbiamo cercato di chiarire come la Russia non possa vendere ad altri Paesi, se non tra molti anni e a costi altissimi, il gas fornito agli europei via gasdotto (residuale quello che può esportare via nave). Per una curiosa coincidenza, 24 ore dopo la pubblicazione dell’articolo, la TASS ha fatto sapere – senza dare i necessari dettagli per poterlo verificare – che nel primo semestre la Russia avrebbe aumentato del 63% le esportazioni alla Cina dai giacimenti nella costa del Pacifico, con gasdotti costruiti dal 2011 per rifornire Vladivostok dall’isola di Sakhalin. Notizia prontamente rilanciata da Ansa e Rainews, anche se si tratta di quantità minime. Da quei giacimenti la Russia ha consegnato nel 2021 alla Cina circa 10 miliardi di metri cubi e anche un più 63% all’anno non è confrontabile con i 190 miliardi abituata a fornire all’Europa (di cui circa 150 con obbligo ... Leggi su formiche (Di domenica 24 luglio 2022) Domenica scorsa abbiamo cercato di chiarire come la Russia non possa vendere ad altri Paesi, se non tra molti anni e a costi altissimi, il gas fornito agli europei via gasdotto (residuale quello che può esportare via nave). Per una curiosa coincidenza, 24 ore dopo la pubblicazione dell’articolo, la TASS ha fatto sapere – senza dare i necessari dettagli per poterlo verificare – che nel primo semestre la Russia avrebbe aumentato del 63% le esportazioni alla Cina dai giacimenti nella costa del Pacifico, con gasdotti costruiti dal 2011 per rifornire Vladivostok dall’isola di Sakhalin. Notizia prontamente rilanciata da Ansa e Rainews, anche se si tratta di quantità minime. Da quei giacimenti la Russia ha consegnato nel 2021 alla Cina circa 10 miliardi di metri cubi e anche un più 63% all’anno non è confrontabile con i 190 miliardi abituata a fornire all’Europa (di cui circa 150 con obbligo ...

