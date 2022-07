Islanda, perché la spiaggia nera può essere pericolosa (Di domenica 24 luglio 2022) La spiaggia di sabbia nera più famosa d' Islanda attira i visitatori da ogni dove, ma una combinazione di geologia e forza dell'oceano la rende un'attrazione mortale. La sabbia nera e le onde ruggenti ... Leggi su leggo (Di domenica 24 luglio 2022) Ladi sabbiapiù famosa d'attira i visitatori da ogni dove, ma una combinazione di geologia e forza dell'oceano la rende un'attrazione mortale. La sabbiae le onde ruggenti ...

Islanda, perché la spiaggia nera può essere pericolosa La sabbia nera e le onde ruggenti della spiaggia di Reynisfjara sono tra le principali attrazioni lungo la pittoresca costa meridionale dell'Islanda. Diversi turisti però hanno perso la vita a causa ...