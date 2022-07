(Di domenica 24 luglio 2022) 2022-07-24 00:52:00 Arrivano conferme:vistato daTv a margine della sfida contro il Lens, il tecnico dell’, Simone, ha spiegato come nei prossimi giorni sarà fondamentale raggiungere la migliore condizione fisica possibile e si è soffermato sui due gol sbagliati dai suoi. Su quali aspetti si sente soddisfatto e su quali bisogna lavorare?“Dobbiamo migliorare sicuramente nella condizione, lo sapevamo già quandoprogrammato queste amichevoli. Nel secondo tempo meritavamo il gol,sbagliato due gol che dovevamo fare. Ci dispiace, siamo sulla buona strada. Ci mancano ancora 3 settimane di lavoro prima dell’esordio in campionato”. Dagli ultimi arrivati che risposte ha avuto?“Buone. C’è chi sta cercando di mettersi a pari con ...

DiMarzio : Amichevoli #SerieA | #Inter, la formazione di #Inzaghi per la partita contro il #Lens - Inter : Altri 3 cambi per Simone Inzaghi ?? Cordaz ?? Handanovic Zanotti ?? Lazaro Agoumè ?? Barella #LensInter 0-0 #ForzaInter - sportmediaset : Inter beffata nel finale dal Lens: Openda dà il primo dispiacere a Inzaghi #lensinter #amichevole - SimpleMedia_ : Inter, Inzaghi; ‘Ecco il nostro prossimo obiettivo. Abbiamo commesso due errori’ | Mercato - infoitsport : Lens-Inter, gli appunti sul taccuino di Inzaghi -

...il baricentro dell', fino all'ora di gioco piuttosto sterile e sulla difensiva contro il Lens: Lautaro e Lukaku, forti e affiatati, sono e saranno un fattore per la squadra di Simone. Ma ...... il primo giocatore dell'a commentare l'amichevole con il Lens: "Ci stiamo allenando tanto, loro oggi erano più freschi di noi e questo ha fatto la differenza". Simoneparla invece di "...Il bosniaco dovrà essere una delle armi in più, soprattutto a stagione in corso, considerando che non parteciperà al mondiale L'analisi di Fcinter1908.it dopo l'amichevole contro il Lens dei… Leggi ...Intervistato da Inter Tv a margine della sfida contro il Lens, il tecnico dell'Inter, Simone Inzaghi, ha spiegato come nei prossimi giorni sarà fondamentale raggiungere la migliore condizione fisica p ...