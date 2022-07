Infinita tristezza per Monreale | è morto Gianfranco Arena | pilastro del Parlamento Internazionale della Legalità

Leggi su filodirettomonreale

(Di domenica 24 luglio 2022)– Un’altra giornata triste per la cittadina normanna: è deceduto, a 60 anni,. Lavorava presso la Fiat di Termini Imerese. Entrato in cassa integrazione a causa del fallimentoFiat. Era molto conosciuto aper la sua dedizione nel sociale. Spendeva il suo tempo nell’Istituto Giacomo Cusmano. Inoltre, è stato unfondamentale del. Lascia la moglie Vita Gullo, i figli Giovanni e Simona, e la splendida nipotina Zaira. È stata una grande perdita per la famiglia, gli amici e le persone che lo conoscevano. Tutti lo ricordano come un uomo gentile, generoso, solidale e altruista. I funerali si svolgeranno domani, alle ore 16.00, alla ...