È ancora emergenza a Lampedusa, 1.200 nell'hotspot (Di domenica 24 luglio 2022) AGI - È nuovamente al collasso l'hotspot di Lampedusa. Oltre 400 i migranti approdati sull'isola tra questa notte le prime ore della mattina in una quindicina di sbarchi. Quasi 1.200 gli ospiti del centro di accoglienza a fronte di una capienza di 350. Di sole poche settimane fa la precedente emergenza, quando l'hotspot è arrivato a contenere oltre duemila persone, bambini compresi, nel degrado e nella sporcizia. Sui quindici barchini c'erano 411 migranti. Ieri altri 13 sbarchi con poco meno di 350 persone arrivate. nell'hotspot al momento 1.184 ospiti e per ora non sono previsti trasferimenti per provare ad alleggerire la struttura. Il primo mini sbarco è avvenuto a Cala Pisana con 4 tunisini approdati su un gommone di due metri. La Guardia di finanza, poco dopo, a ... Leggi su agi (Di domenica 24 luglio 2022) AGI - È nuovamente al collasso l'di. Oltre 400 i migranti approdati sull'isola tra questa notte le prime ore della mattina in una quindicina di sbarchi. Quasi 1.200 gli ospiti del centro di accoglienza a fronte di una capienza di 350. Di sole poche settimane fa la precedente, quando l'è arrivato a contenere oltre duemila persone, bambini compresi, nel degrado ea sporcizia. Sui quindici barchini c'erano 411 migranti. Ieri altri 13 sbarchi con poco meno di 350 persone arrivate.al momento 1.184 ospiti e per ora non sono previsti trasferimenti per provare ad alleggerire la struttura. Il primo mini sbarco è avvenuto a Cala Pisana con 4 tunisini approdati su un gommone di due metri. La Guardia di finanza, poco dopo, a ...

