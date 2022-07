Domenico Modugno, chi era la moglie Franca Gandolfi (Di domenica 24 luglio 2022) Franca Gandolfi ha sposato Domenico Modugno, da cui ha avuto tre figli, Marco (1958), Massimo e Marcello (1966), e al quale è stata legata fino alla sua morte, avvenuta nel 1994 “La voglia di fare e vivere era così radicata nel suo cuore”, ha dichiarato Franca parlando del marito in un’intervista a Grand Hotel. E a Unomattina Estate ha rivelato che il loro “non fu un amore a prima vista, almeno da parte mia”. Nel giro di poco tempo, però, Franca se ne innamorò perdutamente. “Quando arrivava a casa era travolgente – ha confessato -, quando andava via c’era il vuoto”. Poi ha ricordato anche come Modugno avesse faticato a trovare il ritornello adatto per la sua Nel blu dipinto di blu (Volare): ci riuscì solo grazie a una folata di vento, che lo spingerà a tornare ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 24 luglio 2022)ha sposato, da cui ha avuto tre figli, Marco (1958), Massimo e Marcello (1966), e al quale è stata legata fino alla sua morte, avvenuta nel 1994 “La voglia di fare e vivere era così radicata nel suo cuore”, ha dichiaratoparlando del marito in un’intervista a Grand Hotel. E a Unomattina Estate ha rivelato che il loro “non fu un amore a prima vista, almeno da parte mia”. Nel giro di poco tempo, però,se ne innamorò perdutamente. “Quando arrivava a casa era travolgente – ha confessato -, quando andava via c’era il vuoto”. Poi ha ricordato anche comeavesse faticato a trovare il ritornello adatto per la sua Nel blu dipinto di blu (Volare): ci riuscì solo grazie a una folata di vento, che lo spingerà a tornare ...

