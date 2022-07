Così le politiche Bce hanno creato “pane oggi e fame domani” (Di domenica 24 luglio 2022) Esiste ancora una scuola economica austriaca? È una semplice declinazione dell’impianto metodologico di Hayek o è uno strumento ancora attuale per affrontare le sfide economiche e sociali di oggi? Si può ragionare di privatizzazione della moneta in un mondo che ha visto nascere le criptovalute? Ha ancora senso parlare di inflazione da eccesso di offerta di moneta? E le politiche monetarie della Bce e di Mario Draghi possono essere giudicate alla luce delle teorie monetarie austriache? Sono tutte domande scioccamente retoriche che trovano una risposta affermativa In Pandemia e dirigismo di Huerta de Soto, per i tipi della Ibl, di uno dei più interessanti eredi di quella storia del pensiero economico e sociale. Huerta De Soto, le cui radici culturali sono ben piantate nel Novecento, non smette mai di applicare la lezione austriaca al mondo di ... Leggi su nicolaporro (Di domenica 24 luglio 2022) Esiste ancora una scuola economica austriaca? È una semplice declinazione dell’impianto metodologico di Hayek o è uno strumento ancora attuale per affrontare le sfide economiche e sociali di? Si può ragionare di privatizzazione della moneta in un mondo che ha visto nascere le criptovalute? Ha ancora senso parlare di inflazione da eccesso di offerta di moneta? E lemonetarie della Bce e di Mario Draghi possono essere giudicate alla luce delle teorie monetarie austriache? Sono tutte domande scioccamente retoriche che trovano una risposta affermativa In Pandemia e dirigismo di Huerta de Soto, per i tipi della Ibl, di uno dei più interessanti eredi di quella storia del pensiero economico e sociale. Huerta De Soto, le cui radici culturali sono ben piantate nel Novecento, non smette mai di applicare la lezione austriaca al mondo di ...

